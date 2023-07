Dahil kay Paolo Contis: Jimmy Santos inintrigang magge-guest sa katapat na show ng TVJ

Nasa Australia si Paolo Contis, para mag-shooting ng pelikula nila nina Patrick Garcia, Kaye Abad under Mavx Productions. Penguin, Tasmania nga ang nakalagay na location nila.

At bongga na ang latest Instagram post ng naturang film productions, dahil kasama nga ni Paolo ang dating co-host ng ‘Eat Bulaga!’ na si Jimmy Santos.

Oh, ‘di ba? Bongga na ang dating co-host at bagong host ng ‘Eat Bulaga!’ ay magkasama in one frame. Sabi nga, nakaka-good vibes ang photo na `yon nina Jimmy at Paolo.

Anyway, naka-costume ng penguin si Jimmy. At siguro nga ay kasama siya sa movie, ha!

Eh, ‘di ba, sa Canada na naka-base si Jimmy, ha?! May vlog nga siya tungkol sa mga ganap niya sa Canada.

At bongga rin, dahil ngayon pa lang, naglalaro na ang isip ng mga faney. Feeling nila, kapag malapit na raw ipalabas ang movie nina Paolo at Jimmy, malamang ay bumalik ng Pilipinas si Jimmy para mag-promote ng pelikula.

At malamang, sa ‘Eat Bulaga’ siya mag-promote, ha!

Kaloka! Ang taba ng utak ng iba! Ang bilis mag-conclude sa mga hindi pa nga nangyayari. Bongga! (Dondon Sermino)

