Christian Yelich, Freddy Peralta sanib-puwersa vs Cincinnati Reds

SA pangatlong sunod na laro, binokya ng Milwaukee Brewers ang Cincinnati Reds 3-0 sa Major League Baseball regular season game Sabado ng gabi.

Sinalubong ni Christian Yelich ng homer ang first pitch ng laro, nagkipagsabwatan si Freddy Peralta sa tatlong relievers para sa one-hitter.

Makikipaghambalusan sa Reds sa anim na sunod na laro, naipanalo ng Brewers ang apat sa unang limang salang.

“I don’t care who you’re playing, you shut out a team three times in a row, that’s great work,” bida ni Brewers manager Craig Counsell. “It’s been the same story – six innings from the starter and three great innings from the relievers.”

Galing kay Jake Fraley ang nag-iisang hit ng Reds, ang broken-bat infield single habang may one out sa fourth.

Pagkatapos ni Peralta, naka-tig-isang inning sina Evan Peguero, Joel Payamps at Devin Williams. Kinolekta ni Peralta ang kanyang 22nd save. (Vladi Eduarte)