Christian gaganap na Manny Villar

Pinakamalaking role na raw sa kanyang career ang pagganap ni Christian Vasquez bilang si Senador Manny Villar sa bagong ‘Kuya: The Governor Edwin Jubahib Story’ kunsaan bida si Richard Quan.

Siniwalat ni Christian na ito ang second time na gagampanan niya ang role ni Senator Villar. Una raw ay sa TV noong 2019 sa drama anthology na ‘Magpakailanman’ kunsaan si Glydel Mercado ang gumanap bilang si Cynthia Villar.

Mas malawak daw ang pagganap niya bilang si Senator Villar sa pelikula dahil matagal silang magkaibigan at magkatrabaho ni Governor Jubahib na taga-Davao del Norte.

“Kasi kinuha ni Senator Villar si Governor Edwin na maging campaign manager niya. And I think what we’re trying to show is kung gaano ka-truthful si Gov. Edwin sa mga tao.

“Kasi money was involved sa campaign and ‘yun nga, binigyan ni Villar ng pera for the campaign, and hindi naubos ibinalik ni Gov ‘yung pera sa kanya. Based sa script kasi, hindi normal na binabalik pa ‘yung sobrang pera, pero sa kanya, ibinalik niya.

“Siguro sa pangatlong pagganap ko bilang si Senator Villar, baka bibigyan na ako ng lupa,” pabirong kuwento ni Christian.

Tinanong din si Christian kung na-inspire ba siyang pasukin ang politics dahil sa pagganap kay Senator Villar? Inamin ng aktor na noon pa siya inalok na tumakbo bilang konsehal sa Bacolod, pero tinanggihan daw niya ito. Ito raw ‘yung panahon na bigla siyang sumikat noong 2001 dahil sa ginawa niyang commercial para sa PLDT.

“Parang hindi lang siya para sa akin, siguro. Sa tingin ko, hindi ko siya matatrabaho ng maayos,” sey ni Christian.

Kasalukuyang napapanood si Christian sa dalawang primetime shows, una sa ‘Voltes V: Legacy’ at pangalawa ay ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez. (Ruel Mendoza)

