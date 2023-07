Chess tournament patok sa Misamis

SA Misamis Occidental natagpuan ng inyong lingkod ang pinakabagong godfather ng Philippine chess na sina Misamis Occidental Governor Atty. Henry S. Oaminal, Sr., Ozamis City Mayor Atty. Henry F. Oaminal, Jr., Congressman Sancho Fernando F. Oaminal at ang bagong tatag na Asenso Misamis Occidental Federated Chess Association.

Sa pagtutulungan nina Governor, Mayor at Congressman Oaminal ay matagumpay na naidaos ang 75th Charter Anniversary ng Ozamiz City kung saan isa sa kanilang activities ang Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament na ginanap sa Aya Hotel & Residences sa Clarin, Misamis Occidental nitong Hulyo 8 at 9 at panauhing-pandangal si Hall of Famer at Asia’s First Grandmaster Eugene Torre.

“Misamisnon, Magpuyong, Maliwanon, Malambuon Ug Malipayon,” sabi ni Gov. Oaminal na isusulong din sa taong ito ang National Inter Province Chess Team Championship sa Misamis Occidental .

Tutulak na ang 7th season ng Philippine Chess League na tinampukang Gov. Henry “Henz” Oaminal sa Hulyo 23.

Ayon kay NCFP board of director AGM/NM Engr. Rey Urbiztondo, kabilang sa mga koponan na kalahok ay ang White Knights Chess Club, Surigao Diamond Knights, Malolos City Chess Club, PPKGCC-MCL Knights, Davao Durian Stallions, PFCC Wild Knights, PPKGCC Chess Kings, The Great Dragon of Chess, Asenso Misamis Occidental Federated Chess Association, TFCC Chess Movers Club at Bicol Chess Player’s Advocates.