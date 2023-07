OPISYAL na binuksan ng Philippine Sports Commission (PSC), sa pangunguna ng tanggapan ni Commissioner Olivia ‘Bong’’ Coo, ang Women’s Indoor & Para Games Festival Linggo, bilang bahagi ng maagang paghahanda ng ahensya para sa 2024 Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG).

Bitbit ang slogan na “123 Dash to the Asian Indoor and Martial Arts Games,” rarampa sa 10 araw na all-female sports event ang mahigit 400 atleta at technical officials mula sa maraming sports sa Philsports Complex sa Pasig City.

“This event was conducted to strengthen and unite our female athletes from every sport as early as today, in preparation for the AIMAG,” bulalas ni Commissioner Coo sa pambungad na mensahe.

Paglalabanan dito ang athletics, bowling, chess, fencing at netball, kasama ang dalawang event para sa mga para athletes na para chess at para athletics.

Naniniwala rin ang lady commissioner na magagamit ng pambansang koponan ang biglaang muling pag-iskedyul ng AIMAG sa kanilang kalamangan, sa mga tuntunin ng kanilang pagsasanay at paghahanda.

Nagsimula na ang mga kumpetisyon para sa bowling sa Starmall EDSA Shaw Mandaluyong noong Biyernes, Hunyo 14. Nagbukas rin ang chess at para chess nitong Sabado Hul. 15, sisimulan ang fencing, netball, athletics at para-athletics sa Hul. 16-21, sa Philsports’ Dining Hall, Fencing Hall, Multi-Purpose Arena at Track Oval, ayon sa pagkakabanggit.

Ang pangangasiwa ng mga laro ay nasa kani-kanilang pambansang asosasyon sa palakasan.

Dumalo sa opening sina Chef de Mission para sa AIMAG at Karate Pilipinas Sports Federation, Inc. (KPSFI) president Richard Lim, Philippine Commission on Women (PCW) Executive Director Atty. Kristine Yuzon-Chaves, National Chess Federation of Philippines (NCFP) president Prospero Pichay, Netball Federation, Inc. prexy Atty. Charlie Ho at Philippine Pole and Aerial Sports Association head Ciara Sotto.

Ginawaran ng parangaln ang chess rising talent na si National Master Nika Juris Nikolas ng Pasig, na kamakailan ay tinanghal na pinakabatang NM sa chess ng bansa. Marami na siyang kinopong mga karangalan sa murang edad na pang.

Ang kaganapan ay mga itinaguyod ng Milo Philippines at Pocari Sweat. (Lito Oredo)