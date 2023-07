Aga ayaw magpaka-stage father

Binuking ni Aga Muhlach ang kababawan ng kaligayahan ng kanyang anak na si Atasha Muhlach na ngayon ay pinasok na ang showbiz.

Nagkuwento si Aga na kahit sa mga simpleng bagay lang daw ay mabilis matuwa ang kanyang anak. Tulad na lang daw ng pagkakaroon nito ng sariling reserved parking space.

“The first photo that she showed me and then she texted me, ‘Hey, dad, you know, guess what I have my name sa parking lot… I have my name!’ Parang tuwang-tuwa siya sa sarili niya na may picture siya sa parking lot na nakalagay Atasha Muhlach. So, ayon lang. Mga maliit na bagay. Sa family namin ganun lang. Aside from that, wala na. Basta I wish her well. She’s ready to work. Sabi nga niya, slay.”

May nagtanong kung open ba siyang magkatrabaho ang kanyang anak sa isang project? Sa ngayon daw gusto niyang gumawa si Atasha ng sarili nitong pangalan.

“Hindi ko kaya, parang hayaan ko lang siya. Basta as her dad, she knows that I’m right there behind her but ayokong makialam talaga. But I pray that she flies. And I’m happy that she’ll be working soon,” sey ni Aga.

Hindi rin daw pressured ang aktor na pinasok na ng kanyang anak ang showbiz. Ginusto raw ito ni Atasha na hindi nila inasahan.

“Gusto niya ‘yan, eh. Eskwela niya, siya namimili kung saan niya gustong mag-aral at ano ang gusto niyang gawin. She wanted to work already, go. Sa akin, ‘Sige para makita mo’, ‘di ba?

“Tignan natin. Kung ano gusto nila, bahala sila. Talagang ano, talagang hindi namin napag-uusapan ‘yan sa bahay. Iba ang topic sa bahay namin. It’s really normal, very normal. Parang paggising ko, naka-pajama ako, kung hindi ako lalabas ng bahay, maghapon naka-pajama lang ako. Ganun lang, ‘di ba?

“Kaya nahihiya ako to talk about them now. Parang now that they’re entering showbiz, I really don’t know how to answer. Hindi ko alam. Basta natutuwa ako siyempre, ‘di ba?”

Nakita naman daw ni Aga ang pagkahilig na noon ni Atasha sa limelight noong bata pa ito at gumagawa sila ng mga TV commercials.

“Kasi kilala ko ‘yan, anak ko ‘yan. Pag pumo-pose ‘yan. But I saw it in her talaga. When we did our commercials before, growing up madami kaming ginawa, nakikita ko są mukha niya talaga. Pag tumingin siya talaga sa ganun, pag sinabi ng direktor na, ‘Atasha, look to your left…’ She knows, eh.

“If they really wanna make it on their own, hindi dapat ako manghihimasok sa kanila but nandiyan lang ako sa likod nila. Kung ano’ng gawin nila, dumapa sila, masugatan sila, parang… ‘Sige lang, kaya n’yo ‘yan.’,” sey ni Aga.

