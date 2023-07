VP Sara pangarap maging pediatrician

Ang maging pediatrician ang unang gusto at panga­rap na marating ni Vice President Sara Duterte.

Inamin ito ng pangalawang pangulo sa kanyang pagdalo sa idinaos na graduation ceremony sa Ismael Mathay Sr. High School sa Quezon City.

Ayon sa pangalawang pangulo, ang pangarap niyang maging pediatrician ay hindi niya natupad dahil nahirapan siya ngunit sa kabila ay hindi siya tumigil sa halip nagdesisyon siyang maging isang abogado na lamang.

“I wanted to become a pediatrician… nandon na ako, first year (of) medicine… pero, hindi talaga siya naging madali para sa akin,” mensahe pa ni Duterte sa mga magtatapos na grade 12 student.

Kuwento pa ni Duterte, naging kaugalian na sa probinsya na kapag nagtapos ang mga anak magkakaroon ng malaking party sa pag-uwi ng mga anak at kapag nakapasa ng licensure (exam) ng teachers, nurses, nagiging doctor, nagiging engineer, ay sasalubungin ng naglalakihang banner kung kaya’t naging malaking hamon ito sa kanya.

“So sabi ko sa sarili ko, siguro naman kung ma­ging abogado ako, tatanggapin ako at papauwiin ako ng mga magulang ko. So I made a one-day decision, lilipat ako sa law school. And surpri­singly, kung gaano kahirap ang med school para sa akin, ganoon kadali ‘yong daan para sa akin sa law school,” ayon pa kay Duterte. (Eralyn Prado)

