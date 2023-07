Von Pessumal kakamada uli sa Ginebra Gin Kings

Mga laro ngayong Linggo:

(FilOil EcoOil Centre, San Juan)

5:00pm – Terrafirma vs SMB

7:30 pm – Converge vs Ginebra

BASAGAN ang parehong 4-4 na Ginebra at Converge sa second game ng PBA On Tour na babalik sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan ngayong Linggo, July 16.

Magkabuhol sa 6th-7th ang dalawa pero magkasalungat ang resulta ng huling laro.

Sa kabila ng 26 points ni Von Pessumal at 15 points, 10 rebounds, 5 assists ni Jonathan Gray ay talo ang Gin Kings sa Meralco noong July 5 sa UST Gym.

Makalipas ang dalawang araw, tinakbuhan ng FiberXers ang Phoenix 104-90 sa likod ng 26 markers ni Jolo Mendoza na naka-pitong tres.

Kinapos pa ng hangin sa lagay na ‘yun si Mendoza at inabot ng cramps sa fourth quarter.

Apat na players ni coach Aldin Ayo pa ang nagsumite ng 10 pataas at namigay ng 15 assists si Alec Stockton.

Asahan ang matinding shootout ng mga pistolerong sina Pessumal at Mendoza na parehong produkto ng Ateneo. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Von Pessumal kakamada uli sa Barangay Ginebra