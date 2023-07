Triple Crown 3rd leg bibira

NAKATAKDANG magkita sa pista sina Jaguar at La Trouppei ngayong araw sa ikatlong leg ng 2023 Philracom Triple Crown Championship na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nakalaan ang P3.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line, ang ibang kalahok ay sina Going East, Istulen Ola, Keep Da Trick, Earli Boating, Boat Buying, Secretary at Easy Does It.

Tiyak na tutuon ang mga karerista kina 1st leg winner La Trouppei at second leg titlist Jaguar sa event na may distansiyang 2,000 metro.

Posibleng makasikwat din ng panalo ang ibang kalaban nina La Trouppei at Jaguar dahil mahaba ang karera.

“With the impending rivalry between Jaguar and La Trouppei, the third leg promises to be very exciting. That is why we enjoin everyone to be at the track or their respective favorite OTB’s when this grand weekend happens.” saad ng pamunuan ng Philracom.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M, mapupunta ang P787,500 sa second placer habang P437,500 at P175,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)