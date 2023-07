Tondo buwenamano sa food stamp

Simula Hulyo 18 ay sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang food stamp program kung saan ang unang bene­ficiary ay may 50 pamilya sa Tondo, Maynila.

Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian magkakaroon ng “gradua­l phasing” ang pagpapatupad ng programa hanggang sa lumaki at maabot ang target na 3,500 pamilya sa buong bansa.

Ipinaliwanag ni Gatchalian na kasama sa programa maging ang mga single parents at mga breastfeeding na nanay, aniya, 6 months ang inisyal na pilot program.

“Handang-handa na tayo sa kickoff. The pilot is 3,000 and the initial run is 50. ‘Yong pilot ayokong biglain siya. ‘Yong pilot tukoy na kasi lahat, poor families and pregnant and lactating women,” dagdag pa ni Gatchalian.

Ang mga target beneficiaries ay makakataggap ng food credits na halagang P3,000 na maaari nilang ipambili ng food commodities mula sa DSWD-accredited local retailers kabilang ang Kadiwa ng Pangulo. (Tina Mendoza)