Ria happy and settled sa relasyon kay Zanjoe

“Happy, Settled, Nice,” ang deskripsyon ni Ria Atayde sa takbo ng romansa nila ng kanyang boyfriend na si Zanjoe Marudo.

Bukod sa paglusong niya sa mature at sexy image sa lalabas niyang serye, ang ‘Nag-aapoy na Damdamin’ (kung saan may love scene sila ni Tony Labrusca), hindi rin naiwasang uriratin ang estado ng pagmamahalan nila ni Zanjoe.

Sa pangangamusta namin kay Ria sa mediacon ng nasabing serye, nakangiti niyang sinabi ang “Happy, settled, nice.”

Paliwanag niya sa ‘settled’, “I used to think being in a a relationship meant being passionate, in the sense na parati kayong nag-aaway, parating umiiyak. Kasi ‘yun ang napapanood natin ‘di ba? Hindi pala, it’s comfortable enough and easy.”

Sabi naman niya sa pagiging ‘happy’, at kung paano siya napapasaya, “In many ways. He’s very easy to get along with.”

Anyway, pagdating naman sa kanyang bagong image, ayon kay Ria, kahit binigyan pa siya ng mas matinding love scene o maglantad siya ng kanyang likod sa eksena niya kasama si Tony, gagawin daw niya.

Nais daw niyang ipakita ang versatility niya bilang aktres, kahit pinupuna ang kanyang pigura. (Rey Pumaloy)

