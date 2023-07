Quiboloy biopic ‘di raw tinanggihan ni John Lloyd

Ang daming pelikulang naka-line-up na gagawin ng production company ni Atty. Ferdie Topacio na Borracho Film Productions at isa na nga rito ay ang biopic ni Pastor Apollo Quiboloy na ‘Thy Kingdom Come’.

Pero may napili na kaya sila na gumanap na Pastor Quiboloy?

“Ang gusto ni Pastor ay si John Lloyd Cruz,” sagot ni Atty. Topacio.

Nilinaw rin niya na hindi tinanggihan ng award-winning actor na gumanap bilang Pastor Quiboloy.

“Okay naman kay John Lloyd, contrary sa lumalabas na istorya, hindi niya tinanggihan. Ang sabi lang niya, gusto lang niya makita ang script bago siya sumagot.

“Hindi niya sinasabing ayaw niya, ang sabi niya, ‘Nasaan ang script?’ Eh hindi pa namin nade-develop ’yung script, napakakumplikado. Epic po itong ‘Thy Kingdom Come’ kung saka-sakali sapagkat this spans several decades. At malaki po ang budget nito, we’re looking at something 80 million yata kasi period film ito.”

Well, sana masulat na nga ang script para mabasa ni John Lloyd at malaman kung tatanggapin o tatanggihan niya, ha! (Byx Almacen)

