PSG inawat si BBM na bumiyahe sa Apayao

Kinansela ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kanyang biyahe sa lalawigan ng Apayao dahil sa masungit na panahon.

Nabatid na pinayuhan si Marcos ng Presidential Security Group (PSG) na kanselahin ang kanyang trip, isang oras bago ang pagdating niya sa Cordillera region.

“Due to inclement weather, the PSG has advised to cancel the president’s visit to Apayao today,” ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil.

Nabatid naka-schedule sana si Marcos Jr. na du­malo sa 36th Cordillera Day ng Apayao.

Unang sinabi ng Pagasa na ang Tropical Depression Dodong ay maaring maging ganap na bagyo kahapon, Hulyo 15 pero inalis dahil ang wind signals nitong Sabado ay nagpakita na lumayo na ito sa Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)