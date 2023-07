PLDT High Speed Hitters buhay pa tsansa sa semis

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

9:30am — Gerflor vs Akari

12:00nn — F2 Logistics vs Foton

4:00pm — Choco Mucho vs Cignal

6:00pm — Chery Tiggo vs PLDT

MAY tsansa pa ang PLDT High Speed Hitters na sumampa sa semifinals matapos silang akbayan nina Fiola Mae Ceballos at Del Palomata sa 25-18, 25-17, 26-24 panalo kontra Gerflor Defenders kahapon sa second game ng Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference eliminations na nilaro sa PhilSports Arena sa Pasig.

Tumikada si Ceballos ng 13 points habang 12 ang kinana ni Palomata upang ilista ang 2-1 karta para sa PLDT at sumalo sa second spot sa Group A kasama ang Chery Tiggo.

Nakabangon agad ang Speed Hitters mula sa pagkakadapa kaya naman malaki pa ang pag-asa nilang makapasok sa top two teams sa Group A at makapalo sa susunod na stage.

Ipinaramdam agad ng Speed Hitters ang kanilang lakas at bilis matapos nilang hatawin ang unang dalawang set na panalo.

Pwede pa sanang makahirit ng fourth set ang Defenders matapos nilang itabla ang iskor sa 24-all sa set 3, pero nanatili ang tikas ng Speed Hitters at tinapos nila ang laro sa 26-24.

Laglag na ang Gerflor sa kanilang kampanya matapos malasap ang pangatlong sunod na talo sa parehong laro. (Elech Dawa)