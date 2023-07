Pasaway sa reclamation ‘hinihilot’ DENR

Inihayag ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na may mga paglabag na ginawa ang mga contractor at kompanyang sangkot sa recla­mation sa Manila Bay.

Sa isang press briefing sa Malacañang, sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga, isang partido na ang napatunayang nakagawa ng ilang mga paglabag ay nakikipag-usap na ngayon sa DENR.

“There are discussions ongoing with at least one party. Since bago lang ang release ng information, they will be called in for a technical conference to see whether may explanation po sila sa mga in-observe na potential non-compliance,” binanggit ni Loyzaga ang ulat ng Philippine News Agency.

“May mga issue for example na related to mga conditions na on the basis of which the ‘no objection’ was given by other departments and agencies. So, there are conditions that need to be complied with in order for the ‘no objection’ to actually take effect,” dagdag niya.

Kabilang sa mga kondisyon ay ang Environmental Compliance Certificate (ECC) na inisyu ng DENR. (Dolly Cabreza)