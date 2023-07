Pagragasa ng lahar ibinabala

Kasunod ng patuloy na pag-uulan, pinaghahanda ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residente sa Albay sa posibleng evacuation dahil sa pagragasa ng lahar.

Ayon kay Phivolcs Director Teresito Bacolcol, ang buong nasa paligid ng Bulkang Mayon ang dapat na maging handa para sa evacuation.

Noong 2006 ay nasa 1,300 katao ang namatay dahil sa lahar nang rumagasa ito sa kasagsagan ng Bagyong Reming.

“Mudflow or lahar, which contains hardened volcanic materials such as superhot lava and ash, could reach waterways and river channels near the volcano when heavy rains continue. Kung nasa dalisdis lamang po sila ng bulkan na nasa taas, hindi po ito makaka-damage. Pero kung tuloy-tuloy ang pag-ulan puwede silang bumagsak katulad nung nangyari noong 2006,” babala ni Bacolcol.

Mula noong Huwebes ay tuloy tuloy ang nararanasang kalat kalat na pag uulan sa Albay dala ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Dodong. (Tina Mendoza)