Novak Djokovic lalong nanggigigil kapag pinipigil

HULING pagkakataon ng mga nanggigigil na pigilin si Novak Djokovic sa pang-limang sunod na titulo at record-tying eighth overall sa Wimbledon, sa finale, si Carlos Alcaraz ng Spain ang magtatangka para itaob ang Serb.

Ayaw pang matalo ni Djokovic sa All-England Club, sa harap ng 15,000 spectators sa Centre Court ay ipinagpag si Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6 sa semifinals nitong Biyernes.

Sa kabilang pairing, kinalos ni No. 1-ranked Alcaraz si No. 3 Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 sa kabilang final four pairing.

Hinahabol ni Djokovic, 36, ang 24th grand slam singles championship, pangalawa kay Alcaraz, 20, matapos pagharian ang US Open noong September. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Novak Djokovic pinatalsik si Andrey Rublev sa quarters