Mga pulis hinarass media sa away-lupa coverage

Tatlong reporters na nagsasagawa ng coverage ang hinarass matapos ipagtulakan ng isang babaeng pulis ang isa sa mga ito at pinaputukan pa umano sila ng ibang kasamahang pulis kamakalawa sa Pastrana, Leyte.

Sa inilabas na video ng National Union of Journalist of the Philippines (NUJP) kahapon, makikitang pinagtulakan ng isang babaeng nakasibilyan ang isang lalaking nakasuot ng media at ilang saglit lang ay sunod-sunod na putok na ang maririnig sa video.

Kinilala ang mga reporters na sina Lito Bagunas; Noel Sianosa at Ted Tomas, ng San Jaunico TV.

Samantala kinilala naman ang babaeng nakasuot ng short at pink na t-shirt na si Staff Sgt. Rhea Baleos, nakatalaga sa Pastrana Municipal Police Station (MPS).

Base sa salaysay ng mga reporters, naganap ang insidente alas-9:30 ng umaga habang nagco-cover sila ng isang kaso ng land dispute sa Barangay Jones sa nabanggit na bayan.

Nabatid na kumukuha ng video si Sianosa nang lapitan ito ni Staff Sgt. Baleos at pilit nitong kinukuha ang cellphone ng lalalaki habang patuloy itong tinutulak.

Makalipas ang ilang saglit ay sunod-sunod na putok na ang umalingawngaw at ang ibang kasamahang media ni Sianosa ay yumuko na sa takot. Sumigaw din ang mga ito na huwag magpaputok at media sila.

Napag-alaman na nagmula ang putok sa iba pang naka-unipormeng mga pulis.

Napag-alaman din na ang mga magsasaka na nakatira sa lupain ay pawang mga beneficiaries ng land reform program na pilit umanong pinapaalis sa kanilang mga lupain.

Samantala, ayon naman kay Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Brig. General Redrico Maranan nang hingan ng komento hinggil sa pangyayari, sinabi nito na aalamin muna nila ang pangyayari bago sila magbigay ng komento hinggil dito. (Edwin Balasa)