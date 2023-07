Mary Rhose Dapol ibinigay unang panalo ng Tornadoes

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

9:30am — Gerflor vs Akari

12:00nn — F2 Logistics vs Foton

4:00pm — Choco Mucho vs Cignal

6:00pm — Chery Tiggo vs PLDT

TUMIKADA si Mary Rhose Dapol ng 28 points upang akbayan ang Foton Tornadoes sa 18-25, 23-25, 31-29, 25-20, 18-16 panalo kontra Farm Fresh Foxies sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference eliminations na nilaro sa PhilSports Arena sa Pasig City nitong Sabado.

Kahit parehong wala nang pag-asa na makasampa sa semifinals ay ipinakita pa rin ng dalawang koponan ang kanilang tikas at ibinigay nang todo ang laro kaya umabot sa fifth set ang bakbakan.

Nakatikim na rin ng panalo ang Tornadoes sa apat na laro sa Group B, habang bokya pa rin sa limang salang ang Farm Fresh.

Bumakas si Shaya Andador ng 24 markers para sa Foton.

Nakauna ng dalawang set ang Foxies pero bumangon ang Tornadoes at humataw ng dalawang sunod na panalo upang itabla sa 2-2 at makahirit ng deciding fifth set.

Matinding labanan ang nasilayan ng mga volleyball fans sa set 5 kung saan ay nanaig ang Foton.

Namuno sa opensa para sa Farm Fresh sina Kate Santiago at Wielyn Estoque ng tig-22 puntos. (Elech Dawa)

