Kundi magso-sorry hanggang Sunday: Atty. Topacio tutuluyan si Sabrina

Tatlong araw o 72 oras ang binigay na taning ni Atty. Ferdie Topacio kay Sabrina M para mag-apologize sa mga sinabi nitong nagkaroon ito ng relasyon ng yumaong aktor na si Rico Yan.

Itutuloy ni Atty. Topacio at ng Claudinians (fan club ni Claudine) ang demanda laban kay Sabrina kapag hindi ito mag-sorry sa binigay na taning hanggang 4:00pm ng July 15 (Sunday).

“72 hours reasonable na iyon. Ang payo ko kay Ms. Sabrina M. ay siguro, ay ibaba na niya, ibaba na niya ang kanyang loob at mag-apologize siya. Unang-una hindi naman niya mapapatunayan ang mga sinabi niya.”

Ayon kay Atty. Topacio, imposibleng magkaroon ng relasyon sina Sabrina at Rico dahil kahit naghiwalay na sina aktor at si Claudine noong December 2001 ay sinubukan pa nilang isalba ang kanilang relasyon.

“Ang sabi niya (Sabrina), sila raw ay naging magkarelasyon ni Rico Yan at ilang taon din daw sila pagkatapos maging karelasyon si Ms. Claudine Barretto. Isang bagay na napakaimposible kasi kung titingnan ninyo ang timeline ng relationship nina Claudine at Rico, nag-split po sila ay December 2001 and then, but they still tried their best to salvage their relationship.”

“In fact sila po ay nagsasama hindi doon po sa Grand Villas na sinasabi. Wala pa pong bahay ‘yung Grand Villas na ‘yon. ‘Yung Grand Villas na kasulukuyang tinitirahan ni Claudine ngayon ay ginawa lang po ang bahay na iyon noong kinasal sila ni Raymart Santiago.

“Nasa condominium pa sila ni Rico noon. Hanggang March ay nasa isang bubong pa sila nagsasama although medyo may problema na nga ang kanilang relationship.

“As a matter of fact, dapat po ‘yung Holy Week na nag-out of town sina Rico Yan kasama ‘yung mga kaibigan niya kung saan nga siya pumanaw, dapat po kasama si Claudine noon kaya lang nga siyempre may lamat na nga ang relasyon nila, hindi na siya sumama.

“So ‘yung sinasabi ni Sabrina na ilang taon na sila after Claudine ay imposible po iyon, papaano magiging ilang taon, eh, nag-split sina Claudine December 2001, namatay si Rico March 2002, so nasaan ang taon doon? Wala naman nakasingit doon.”

Naku, kaabang-abang kung magso-sorry nga ba si Sabrina kaugnay ng kanyang mga naging pahayag.