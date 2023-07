Kim tinodo sampal sa beauty queen

Dahil sa matinding galit, hindi na nakapagpigil si Kim Chiu na sampalin ang isang beauty queen.

Well, naganap `yon sa ‘Fit Check: Confession of an Ukay Queen’.

Sa ipinost na clip ng Prime Video Philippines, tinawag ni Stella (beauty queen) si Melanie (Kim) na walang breeding at cheap habang pinapanood sila ni Georgina (Angel Aquino).

Hindi na sumagot si Melanie at dumiretso na agad ng sampal sa mukha ni Stella.

Well, love na love naman ng mga netizen ang warlahan nina Kim at ng naturang beauty queen. Ramdam nila ang bigat ng sampal ni Chinita Princess sa beauty queen.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Ito yung tinatawag na pro max na sampal!” ani @00frankiana00.

“Ang satisfying noon, Kimmy grabe! Super ganda nito at gagaling nila umarte,” sey ni @privateshak.

Dahil na rin sa magandang feedback ay nanguna ang ‘Fit Check: Confessions of an Ukay Queen’ bilang most watched TV series sa Prime Video Philippines. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Panglampaso sa mga basher: Kim Chiu inirampa basahan outfit

Inggit lang kayo: Kim Chiu sapaw queen sa ‘Showtime’