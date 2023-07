Kano sinentensyahan sa binuyangyang na sex scandal ng 9 batang Pinay

Tatlumpung taong pagkakakulong ang naging sentensya sa isang Amerikano mula Chicago dahil sa pag-amin sa sexual exploitation sa mga menor de edad na Pinay.

Ayon sa United States Attorney’s Office (USAO), nag-plead na guilty si Karl Quilter sa kasong sexual exploitation of children.

Ito’y kaugnay sa kaso ng pagpapakalat niya ng mga seksuwal na photo at video ng siyam na kabataan mula sa Pilipinas.

Ayon sa report, si Quilter ay nakipag-usap sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng mga messaging apps.

Napag-alaman na ipinapangako ni Quilter na magpapadala ng pera sa mga Pinay para makumbinsi silang magpadala ng mga larawan at video.

Bukod pa diyan, nagtungo rin si Quilter sa Pilipinas para makipagtalik sa ilang menor de edad.

“This was not a one-time aberration, but rather a years-long pattern of predatory abuse and exploitation of minors,” ayon kay Assistant US Attorney Ashley Chung. (RP)