Kai Sotto balik-dribol para sa Gilas Pilipinas

TINIYAK ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes na muling maglalaro para sa Gilas Pilipinas si Kai Sotto sa paparating na 2023 FIBA World Cup.

Kasalukuyang nasa 2023 NBA Summer League pa ang 7-foot-3 center at naglalaro para sa koponan ng Orlando Magic kung saan ay kumolekta ito ng disenteng 6 points, 4 rebounds at 3 blocks sa losing effort kontra Portland Trail Blazers, 71-88, nitong Huwebes.

“Si Kai July 18 ang usapan namin nandito na siya, dapat nandito na siya sa practice,” ayon kay Chot sa lumabas na ulat.

Nakatakdang sumabak ang Philippine men’s basketball squad sa mini pocket tournament sa China katapat ang mga national team ng Senegal, Lebanon at Iran.

Bukod kay Sotto, umaasa rin si Chot na makakasama nila sa China training camp si Filipino-American at Utah Jazz player Jordan Clarkson.

“Yun ang plano. We expect and hope that it will happen,” dagdag ng national coach na si Reyes.

Kagagaling lang ng Gilas Pilipinas sa 16-day Europe training camp kung saan nagwagi ang nationals ng tatlo sa anim na salang sa pakikipaglaro sa mga koponan mula Lithuania, Finland, Ukraine at Estonia.

Magsisimula sa Agosto 25 ang 2023 FIBA World Cup kung saan co-hosts ang Pilipinas, Japan at Indonesia. (Lito Oredo)

See Related Story:

AbanTV – Sports | Kai Sotto pinagbigyan na ng Orlando Magic na maglaro vs Portland