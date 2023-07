Kahit nagkaroon ng offer sa EB: MJ loyal sa TVJ, loyal Dabarkads

Ang anak ni Joey de Leon na si Jako de Leon ang isa sa pinaka-opinionated na non-host, pero pamilya ng legit Dabarkads ng TV5’s noontime show na ‘E.A.T.’

At may positibong opinyon si Jako ngayong napapanood sa ‘E.A.T.’ bilang guest co-host muna.

Sabi ni Jako, “Really like MJ on the show. Make me realize that iba talaga feeling pag #LegitDabarkads ang nasa show, kahit guest hosts for now and pinch hitters, or matagal mong di nakasama, lahat sila alam mong pamilya.”

Positibo rin ang comment ng ibang netizen na napapanood si MJ sa ‘E.A.T.’ dahil hindi naman kasi bago sa solid viewers ng ‘Eat Bulaga!’ noon sa GMA-7 dahil naging mainstay roon si MJ at doon nga na-form ang friendship nila nina Maine Mendoza, Maja Salvador, at Miles Ocampo na 4M.

Sa isang banda, nang maging guest ng YouTube podcast na ‘Marites University’ si MJ, hindi siya nagkaila na nagkaroon siya ng offer from revamped ‘Eat Bulaga!’

“May mga offer,” pag-amin niya. “Nahirapan talaga kaming mag-make ng decision, kasi work is work. No matter what happen, meron tayong mga bills na dapat bayaran araw-araw.

“Lalo na if you’re a breadwinner, maraming nakasandal sa ‘yo. Napakahirap to say no to something na alam mong stable income. But at the same time, iba rin ang pagmamahal sa mga taong naka-trabaho mo na. So medyo, ang hirap-hirap to make a decision. But I chose to stay away for whatever is happening muna.”

At ngayong nagge-guest host siya sa ‘E.A.T.’ mukhang safe to say na nakapagdesisyon na nga siya? Lalo na at may nga request pa from netizens na gawin na siyang regular sa noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ng legit Dabarkads.

See Related Stories:

MJ pinakulo elya ng mga manyakol

Kabugan sa Twitter: Maine, Maja, MJ, Miles kinuyog si Vice Ganda