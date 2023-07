Kahit iniintriga: Barbie, Bea never nag-away

Nagkita sa Posh Nails ang dating Tweens na sina Bea Binene at Barbie Forteza.

Siyempre, given na ang dalawa ang halos magkasabayan sa Kapuso Network ay parang nagko-compete sila noon, pero totoo man na may kumpetisyon o wala, parang madalas namang manaig ang friendship na meron sila kaya hindi sila pumatol sa mga pang-iintriga sa kanila noon.

Parehong nag-post sa kanilang Instagram accounts sina Barbie at Bea. Parehong nag-express ng saya at the same ay pagka-miss sa isa’t isa.

Sa IG caption ni Barbie, may pahiwatig ito na masaya raw si Bea ngayon. Nasundan pa ng post ni Bea ng pagte-thank you sa natanggap na flowers kaya mukhang gaya ni Barbie, may nagpapasaya sa puso niya.

Sabi ni Barbie, “Na-miss kita, Bey! Ang saya ko na ang saya mo! Love you!”

At dahil sa post nila, halos lahat ng mga Tween barkada ay napa-comment tulad nina Kristoffer Martin, Joyce Ching, Louise delos Reyes, at maging ang direktor nila na si Gina Alajar.

At ang ending, may plano na ang mga ito ng isang get-together.

Bigla raw silang naging nostalgic, pati na rin ang netizens.

Nice! (Rose Garcia)

See Related Stories:

Bea klinaro tsismis na engaged na

Baka magsisi ka! Barbie may hiling sa Pambansang Ginoo