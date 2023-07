Kahit 22 years old na: Kaori naka-graduate rin ng high school

Hinangaan ng mga netizen ang hindi pagsuko ni Kaori Oinuma sa pag-aaral at ngayon nga ay graduate na siya ng high school, sa edad na 22.

“This journey hasn’t been easy and I’ve eagerly awaited for this day, there were moments na people would ask me what year I am in, and I would answer Grade 12, and they be like ‘Ha? ilang taon kana?’, ‘Grade 12 ka pa lang?’ and I don’t know, somehow, I feel embarrassed, but I chose not to judge them,” kuwento niya.

Pero naisip niyang hindi naman karera/race ang buhay dahil may kanya-kanyang pacing ang mga tao. Kaya super thankful siya sa mga fan niya na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tapusin ang nasimulan.

Suportado rin siya ng mga kaibigan niya sa showbiz tulad nina Vivoree, JC Alcantara.

Sa ngayon ay kasama si Kaori sa ‘Fractured’ na bida sina Francine Diaz at Seth Fedelin. (Dondon Sermino)