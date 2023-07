Dahil panahon na naman ng mga pagtatapos lalo na ng mga pampublikong paaralan, kaya naimbita ang inyong lingkod na magbigay ng talumpati sa isang senior high school dito sa lalawigan.

Hindi ko man lubos matanggap sa sarili, at hindi pa rin ako komportable, marahil, ang mga ganitong paanyaya aybalidasyon at pagpapahalaga sa kakayahan ko bilang propesor at manunulat. Totoo, may agam-agam lagi ako kung karapat-dapat. Pero dahil nga pinagkakatiwalaan ng nag-aanyaya, kaya sineseryoso ko.

Ang ilang minutong pagsasalita—pagbabasa lang naman talaga ng talumpating isinulat ko—ay pinag-iisipan kong mabuti. Ilang araw kong inuupuan ang pagsulat sa maikling talumpati. Ayokong mainip ang tagapakinig lalo’t nasa bandang dulo na ako ng palatuntunan. Maaaring inaantok, naiinip, o nagugutom na ang mga makikinig sa akin.

Konsiderasyon ko ang maging nakalilibang ang pakikinig sa aking talumpati. Dahil kahit anong nais kong sabihing aral o—hingang malalim—karunungan ay walang makikinig kung hindi muna nakakalibang ang sasabihin ko. Lalo na’t alam ko namang gusto nang umuwi ng karamihan para makain na ang kanilang handa.

Kailangan kong magpatawa, o gumamit ng kulturang popular o gumamit ng jargon na maiintindihan ng mga mag-aaral tulad ng sinisikap kong gawin sa mga klase ko.Kailangan kong baguhin ang himig, tono, lakas ng bosespara maipabatid nang malinaw ang mensahe.

Hindi naman tulad sa karaniwang klase sa unibersidad ang tinatalakay ko. Kadalasan, gaya nitong talumpati kamakailan, inspirasyon para sa susuong sa mas komplikadong bahagi ng buhay: kolehiyo, trabaho, relasyon, maraming kasawian.

Inihahanda ko sila, sa kawili-wiling paraan, sa kakaharapin nilang pagsubok sa buhay. At gaya ng bilin sa akin ng nag-anyaya bilang tagapagsalita, magbigay ng inspirasyon.

Galing ang salitang ‘inspirasyon’ sa Latin na ‘inspiratus’ na ang orihinal na ibig sabihin ay paghinga o paglanghap ng hangin patungo sa baga. Katumbas ng pagkabuhay ang paghinga. Kaya nga may kasabihan tayong hanggang sa huling hininga na ang nais lamang naman ipahiwatig ay hanggang nabubuhay.

Ganito dapat ang epekto ng inspirasyon: magbigay ng hininga, ng buhay, ng pag-asa. Kaya nga kapag mayroong isang tao na inspirado sa kaniyang ginagawa, makikita natin ang kasiglahan, dedikasyon, buhay na buhay. Samantala, ang hindi inspirado sa ginagawa, masasabi nating walang kabuhay-buhay. Basta na lang matapos ang isang gawain.

Sa mga pagkakataong pinanghihinaan tayo, mahalaga ang muling paghugot ng hininga, ng pagtatamo ng inspirasyon. Maaaring galing sa dahilan kung bakit natin ginagawa, maaaring sa tatamasahing gantimpala kaya tayo inspirado, o nakarinig tayo ng salitang nagbigay sa atin ng inspirasyon.

Pambihira naman kasing panggalingan ng inspirasyon ang mga talumpati. Nagagamit lamang ito sa mga okasyon gaya ng pagtatapos sa pag-aaral. Sana nga, may naging inspirado matapos marinig ang talumpati ko.

Walang malinaw na paraan kung paano magiging inspirado ang isang tao. Hindi ko alam kung sa daan-daang nagtapos, may seryosong nakinig. At sa ilang seryosong nakinig, ilan kaya ang naging inspiradong simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay?

Hindi ko alam. Ang mahalaga, inspirado kong ginawa ang aking tungkulin.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayongmagpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.