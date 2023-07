Clippers asinta si James Harden

LANGIT daw ang hinihingi ni Philadelphia 76ers president Daryl Morey kapalit ni James Harden.

Kinagat ni Harden ang $35.6 million player option para sa 2023-24, makalipas ang dalawang linggo ay nag-request na siya ng trade.

Alam ng Sixers na gustong lumayas ng The Beard.

Naghahanap lang sila ng ka-swap, pero mukhang presyong hindi ibibigay ang hirit ng executive.

“(Daryl Morey’s) asking price is exhorbitant,” paliwanag ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. “Teams are not engaging the Sixers with the kind of asks that (Morey’s) asking for James Harden.”

Turnoff ang ibang teams, pero may isang lumulutang na pwedeng landingan ni Harden – Los Angeles Clippers.

Hindi lang sigurado kung may sapat na asset ang Clippers.

At marami pa rin ang umaasa na manatili si Harden sa Philly kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. (Vladi Eduarte)

