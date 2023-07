5 pulis vs hulidap sa computer shop pinasusuko

Hinimok kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., ang limang pulis na sangkot umano sa pagnanakaw at pangongotong sa isang computer shop sa Sampaloc, Maynila na sumuko na upang malinis ang kanilang mga pangalan.

Kinilala ang mga sangkot na pulis na sina Staff Sgts. Ryann Tagle Paculan, Jan Erwin Santiago Isaac; Cpl. Jonmark Gonzales Dabucol; at Patrolmans Jeremiah Sesma Pascual, at John Lester Reyes Pagar, pawang mga miyembro ng Manila Police District’s District Police Intelligence Operations Unit (MPD-DPIOU).

“I am saddened about it but we are doing our best just to show to our fellow Filipinos that we are not condoning any kind of this act and we will be running after them,” pahayag ni Acorda sa kanyang statement nitong Sabado.

“I urge those PNP personnel na sumuko na lang,” dagdag pa nito.

Ayon sa PNP, puwersahang pinasok ng limang pulis na pawang nakasibilyan ang isang computer shop sa Barangay 525 sa Sampaloc, Maynila nitong Hulyo 11, nagpakilalang mga pulis at nagsasagawa umano ng operasyon kontra iligal na sugal.

Inakusahan ng mga suspek ang 73-anyos na may-ari ng computer shop na si Herminigildo dela Cruz, na sangkot umano sa pagpapasugal sa kanyang computer shop at pagkatapos ay kinuha ng mga nasabing pulis ang P44,000 na kita ng establisimento sa ilang araw na operasyon.

Bukod dito ay sinabihan pa ng mga suspek ang may-ari ng computer shop na magbigay sa kanila ng P4,000 kada Linggo bilang lingguhang intelehensya para umano sa proteksyon ng kanyang negosyo. (Edwin Balasa)