2 holdaper nakalawit sa sigaw ng bebot

“Saklolo, tulungan nyo ako, mga holdaper tumatakas!”

Ang malakas na sigaw na ito ng isang babae ang naging dahilan kaya nadakip ng mga pulis ang dalawang holdaper na nangholdap sa kanya sa Navotas City, kamakalawa.

Robbery Hold-up at Violation ng RA 10591 (Comprehensive Law on Firearms and Ammunition), ang ikinaso sa mga suspek na sina Alfie San Andres, 35, welder, Maysilo, Malabon City at Edgardo Santos, 52, ng Naval St. ng nasabing siyudad.

Sa salaysay ng biktima na si Maristel De Chavez, naglalakad siya sa kahabaan ng Badeo- 5, San Roque, Navotas City, bandang alas 4:05 ng umaga nang bigla siyang sinalubong ng dalawang suspek na armado ng cal. 38, saka siya tinutukan ng baril at nagpahayag ng holdap.

Sa takot ng babae, ibinigay niya ang kanyang relo, cellhone at hikaw at pagkuha ng mga kawatan sa kanyang gamit, kumaripas na ng takbo ang mga ito.

Sumigaw naman ang biktima na nakatawag pansin kina PSSg Mervin Villanueva at PCpl Mark Joseph Quillan ng Intelligence Section (IS) ng Navotas Police, kaya nadakip ang mga holdaper.

Narekober sa kanila ang gamit ng babae pati na ang isang cal. 38 na kargado ng talong bala. (Orly Barcala)