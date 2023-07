Walang isyu sa `Barbie’, fiction `yan – BBM

Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kontrobersyal na pelikulang `Barbie’ na pinayagang ipalabas sa Pilipinas.

“Maganda raw eh, sabi nila,” komento ng Pangulo sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Northern Samar nitong Biyernes, Hulyo 14.

“Siyempre, ‘yung sinasabi nila `yung kasama doon sa `yung boundary line na ginawa. Ang sagot ko doon, what do you expect? It’s a work of fiction,” wika pa ng Pangulo.

Komento ito ng Pangulo kasunod ng pagbatikos ng ilang indibidwal sa sinasabing mapa na lumabas sa pelikulang `Barbie’ kung saan ipinakita umano ang mga teritoryong inaangkin ng China sa South China Sea sa pamamagitan ng nine-dash line nito.

Una nang inaprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang pagpapalabas ng `Barbie’ na pinagbibidahan nina Margot Robbie at Ryan Gosling. (Prince Golez)