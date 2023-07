Smart mamumudmod ng World Cup ticket

MAMIMIGAY ng libreng premium tickets ang Smart Communications bilang global partner ng FIBA World Cup 2023.

Maaaring manalo ng premium tickets ang Smart subscribers sa pamamagitan ng limited-edition FIBA Basketball World Cup Load Cards upang masaksihan ang mga gaya nina 2023 NBA champion Denver Nuggets main man Nikola Jokic ng Serbia, Dallas Mavericks star Luka Doncic ng Slovenia, Milwaukee Bucks operator Giannis Antetokounmpo ng Greece, Team USA at ang Gilas Pilipinas simula August 25 hanggang September 10.

Available ang promo para sa lahat ng registered Smart Prepaid, Smart Bro at TNT subscribers, para makasali, kailangan lang bumili ng FIBA Basketball World Cup Load Card sa SM Smart Stores, Robinsons Malls Smart Stores, Smart Online Store o sa Lazada at Shopee mula June 28 hanggang August 14, 2023.

Maaaring mapanalunan ang mga premium FIBAWC 2023 tickets para sa limang laro ng Gilas Pilipinas, o anumang tatlong laro sa first round at dalawa sa second round.

Bukod dito, ang mga Smart subscriber ay magkakaroon ng collectible FIBA Basketball World Cup Load Card na tampok sina Gilas players Dwight Ramos, Roger Pogoy at Scottie Thompson sa pamamagitan ng game-time artwork na gawa ni renowned artist Mike Swift.

Noong 2020, sumikat si Swift sa buong mundo nang ipinta ang remarkable art tribute nina Kobe at Gianna Bryant sa Tenement Court sa Taguig City.

Lahat ito ay mae-experience ng Smart subscribers sa FIBAWC 2023 pagbili nila ng Smart Prepaid card na Gilas Power 399, isang data-packed offer na sakto sa panonood nang live games sa Smart LiveStream App. (Abante Sports)