Sandara reyna ng iTunes sa 10 bansa

Inilabas ang official debut album ni Sandara Park sa South Korea.

Makulay at very festive ang theme at sound ng kanyang self-titled EP na mayroong limang tracks — ‘Festival’, ‘Play!’, ‘Dara Dara’, ‘T Map’, at ‘Happy Ending’.

Ang unang track sa kanyang EP na ‘Festival’ ang kanyang unang single at ang music video nito ay mayroong 1.1 million views na after 21 hours lang pagka-release.

Very festive, happy, at good vibes ang music video ng ‘Festival’ at kung saan naka-collaborate ni Sandara si Uhm Jung Hwa.

Part din ng single ni Sandara ang ilang bahagi ng lyrics ng 1999 hit song ni Uhm Jung Hwa na ‘Festival’.

Si Uhm Jung Hwa ay ang legendary Korean singer na tinawag ding Madonna ng South Korea.

Maraming Pinoy ang natuwa nang makasama ang title ng una niyang Pinoy song na ‘In or Out’ sa lyrics ng ‘Festival’.

Ilang oras nga matapos ma-release ang EP ni Sandara ay nag-number one agad ito sa iTunes sa sampung bansa kasama nga ang Pilipinas, Chile, Hong Kong, Portugal, Qatar, Singapore, United Arab Emirates, Cambodia, Finland, at Taiwan.

Babalik sa Pilipinas si Sandara para sa ‘The Super Stage by K-Pop in Manila’ concert na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa August 11. (Byx Almacen)

See Related Stories:

Nag-post ng wetpaks, singit sa IG Sandara Park pinaglaway mga manyakol

Sandara Park hindi nagmaldita kay Ai-Ai