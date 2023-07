Ria nag-enjoy sa lampungan kay Tony

First time sumabak ni Ria Atayde sa matinding lampungan sa harap ng kamera, at kay Tony Labrusca nga `yon naganap.

“Sobrang iningatan ako ni Direk FM Reyes sa scene na `yon!” sabi ni Ria.

Hindi ba sila nagkailangan ni Tony, lalo na at ngayon lang sila nagkasama, nagkakilala?

“I think kasi as soon as we found out na magkakatrabaho kami, nag-effort na kami sa isa’t isa. Nag-effort to get to know each other on a personal level.

“Day 1 pasabog na agad ang eksena namin. So sabi ko, ‘Tony at this point, best friend na kita.’ And I’m just grateful we became comfortable with each other easily.

“It’s cool, kasi we get along, eh, on a personal level, more than professional, at nakakatuwa kasi napapadali ang trabaho!” sabi ni Ria.

Todo alalay raw sa kanya si Tony.

“True! And he guided me rin talaga.

“Nakakatawa roon, kung papanoorin niyo talagang sobrang intense. Pero sa taping, tawa lang kami nang tawa. Oh my gosh! Oh my gosh! Ganun lang kami.

“It was fun! As much as it was intense, nag-enjoy kami, in like a fun way! What? Hahahahaha!” natatawang chika ni Ria.

Susog ni Direk FM Reyes, malapit sa puso niya si Ria dahil matagal na niya itong kilala. At yes, sobrang intense ng eksena pag pinanood, pero sa taping daw ay tawa sila nang tawa.

“Pero sabi ko sa kanila, kapag nakulong ako, dalawin n’yo na lang ako!” sabi pa ng direktor ng ‘Nag-aapoy na Damdamin’. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Ria Atayde, Zanjoe Marudo sweet sa Japan

Jane, Ria mapusok, mapangahas sa bagong serye