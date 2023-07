Responsableng paggamit ng gadgets

Sa panahon ngayon, lahat yata ng bata ay mas magaling pa sa atin pagdating sa paggamit ng teknolohiya. Kaya nilang mag-operate ng cellphone, tablet, laptops, at iba pang gadgets.

Ayon sa nabasa ko, ang mga kabataan ngayon ay bahagi na ng digital community. Sa ayaw man natin at sa gusto, hindi na maiiwasan na sila ay ma-expose sa mga ganitong gamit. At bilang mga magulang, kailangan natin silang protektahan at bawasan ang mga posibleng hindi magandang dulot ng teknolohiyang ito sa kanilang buhay.

Narito ang ilang tips kung paano sila matuturuang maging responsable sa paggamit ng kanilang gadgets at social media.

1. Huwag silang i-expose sa anumang gadgets hangga’t hindi ito kailangan. Sa iba’t ibang pag-aaral, sinasabi na dapat ay gadget-free ang mga bata hanggang dalawang taon. Pero hangga’t maaari, kung kaya, ay mas patagalin ang panahon na wala silang gadget. Ang development ng ating mga anak ay nangyayari sa mga unang taon, kaya importante na sila ay hayaan munang mag-explore sa labas at sa mga tradisyunal na mga laro.

2. Dapat monitored ang kanilang paggamit ng gadgets. Kung hindi talaga maiwasan na sila ay gumamit ng laptop o tablet sa kanilang pag-aaral, kailangan na maglagay tayo ng security filters o kaya ay iugnay ang account nila sa ating accounts para mablock natin ang mga applications at content na hindi naman appropriate sa kanila.

3. Gawan ng schedule kung kailan lang sila pwedeng gumamit ng gadgets. Kasabay nito ay gumawa ng daily schedule. Hangga’t maaari ay payagan lang sila na gumamit ng gadgets tuwing Sabado at linggo at limitahan sa isang oras. Mag-disconnect din ilang oras bago matulog para mas makatulong sila nang maayos.

4. Limitahan ang paggamit sa educational purposes. Hangga’t maaari ay payagan lang sila na gumamit ng gadgets kung ito ay para sa kanilang pag-aaral o pagri-research para sa kanilang school projects.

5. Paalalahanan sila na magsabi sa inyo sakaling may estranghero na sumusubok makipag-uganyan sa kanila sa social media. Maraming mga elemento sa social media ang nanloloko at pwedeng mabiktima ang ating mga anak dahil sa kanilang pagiging bulnerable.

6. Maging halimbawa. Mas madali nilang mauunawaan ang limitadong paggamit ng gadgets kung tayo mismo ay magpapakita sa kanila na hindi natin ito ginagamit kapag hindi naman kailangan. Kung work from home at nakikita nila na gumagamit tayo ng laptop o cellphone, agad na magdisconnect pagkatapos ng trabaho at makipag-bonding sa kanila.

Gaya ng pagpapalaki natin sa kanila na maging mabuting mamamayan ng komunidad, tayo ay gabay nila upang sila ay maging responsable sa paggamit ng social media upang sila mismo ay maging ligtas, mabuti at produktibong miyembro ng digital community. Bukod dito, patuloy pa rin natin silang engganyuhin na lumabas at personal na i-enjoy ang kalikasan at ang company ng mga kaibigan at kapamilya.