Permit, rehistro caravan umarangkada sa Nueva Ecija

Umarangkada na ang License to Own and Possess Firearms (LTOPF) caravan sa Nueva Ecija para sa mga nagnanais na magparehistro at makakuha ng permit sa kanilang mga baril.

Bahagi umano ito ng paghahanda na tiyaking maayos at payapa ang pagdaraos ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa lalawigan sa Oktubre 30.

Ayon kay Police Major Madtaib Jalman, hepe ng firearms and explosive section ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office (PRO) 3, patuloy ang paglarga ng LTOPF caravan para matulungan ang mga gun owner sa pagkuha ng permit.

Nabatid na umaabot sa mahigit 11,000 ang loose firearms o mga baril na walang lisensya sa probinsya.

Nagpasalamat naman sina Mayor Arvin Salonga at Vice Mayor Julie Maxwell ng San Antonio sa inilunsad na caravan sa lalawigan. (Jojo de Guzman)