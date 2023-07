PBBM inilatag green lane sa mga negosyo

Mas magiging madali na sa mga dayuhang investor na magtayo ng negosyo sa Pilipinas matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang green lane upang mahikayat sila na mamuhunan sa bansa.

“Instead of a potential investor having to do all the legwork to find the documentary requirements… there will be one avenue, one lane, one green lane… and we will take care of it from our end,” sabi ng Pangulo.

Inamin ni Pangulong Marcos na pahirap sa mga kapitalista ang mga prosesong pinagdadaanan ng mga investor na gustong magnegosyo sa bansa dahil sa pagkuha pa lamang ng permit ay umaabot na sa 36 na buwan bago maayos.

Habang sa ibang bansa aniya tulad ng Thailand at Indonesia nasa tatlong araw hanggang dalawang linggo lamang ang proseso sa mga nais magnegosyo.

Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay nabawasan na ang proseso sa pagtatayo ng mga dayuhang kapitalista ng negosyo sa bansa ngunit marami pa rin ang kailangang gawin para umikli ito.

Alinsunod sa Executive Order No. 18, mandato ang mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na maglagay ng green lane para mapabilis ang proseso sap ag-isyu ng permit at lisensya. (Juliet de Loza-Cudia)