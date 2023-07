P40 umento hiniritan na sabayan ng bawas-presyo

Naniniwala ang isang mambabatas na dapat tutukan pa rin ng pamahalaan kung paano mapababa ang presyo ng mga bilihin kasabay ng ipapatupad na P40 umento sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region.

Ayon kay Rizal Rep. Fidel Nograles, chairperson ng House committee on labor and employment, bagama’t malaking tulong ang umento sa minimum wage ngunit marami pa rin mga manggagawa ang hindi nasisiyahan dahil na rin sa tumataas na presyo ng mga bilihin.

“We need to have a balanced response to the issues that our workers face. Hindi lang wage increase ang solusyon. Kailangan din nating ayusin nang sabay ang problema sa agrikultura at transportasyon para mas malaki ang take-home pay ng mga kababayan natin,” ayon kay Nograles.

Tiniyak ng kongresista na sa panig ng kongreso ay patuloy nilang tutukan ang pagtalakay sa mga panukalang may kinalaman sa pagbibigay ng umento sa sahod.

Simula sa Hulyo 16 ay magiging P610 na ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila.

May mga nakabinbin din na petisyon para sa pagtataas ng sahod sa iba’t ibang rehiyon. (Eralyn Prado/Billy Begas)

https://www.abante.com.ph/wp-content/uploads/2022/11/abante-gulay.jpg