MUP pension tiniyak na makatarungan, patas 

Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez kay Philippine National Police (PNP) chief Benjamin Acorda Jr. na hindi madedehado, hindi lang ang hanay ng militar kundi pati ang pulisya, sa panukalang military and uniformed personnel (MUP) pension na kasalukuyang nasa deliberasyon ng Kamara.

Nagpulong kahapon sina Acorda at Romualdez para pag-usapan ang mga hakbang na magsusulong at magpapataas pa sa kalidad ng serbisyo ng PNP, gayundin ang mga benepisyong dapat nilang tanggapin sa kanilang pagreretiro.

Positibo si Acorda na patas para sa mga pulis ang anumang batas na ipapasa ng Kongreso lalo pa at aktibong nakikilahok sa deliberasyon ang mga aktibo at retiradong pulis.

Ito’y dahil tiniyak mismo sa kanya ni Romualdez na magiging makatuwiran ang Kongreso sa pagpasa ng nasabing panukala na hindi madedehado ang mga sangkot na partido.

Idinagdag ni Acorda na ginarantiyahan ng lider ng Kamara na kabilang sa mga prayoridad ng mga mambabatas ang kalagayan ng mga MUP at retiree bilang pasasalamat at pagkilala sa serbisyo nila sa bayan.

Dapat lang aniyang tamasahin ng mga pulis ang katas ng kanilang sakripisyo pagsapit ng kanilang pagreretiro.

“The good Speaker promised that consultations will continue as Congress tries to find a “win-win” solution on the MUP pension fund issue. He assured me that we will continue to coordinate and get updates while the matter is being discussed,” ani Acorda.

“We both agreed that out-of-the-box solutions should be explored as we collectively attempt to find a lasting remedy anchored on compassion, and that it will be sensitive to the sentiments of the uniformed personnel,” dagdag nito.

Samantala, inilatag din ni Acorda kay Romualdez ang inihanda nilang seguridad para sa ikalawang Street of the Nation Address (SONA) ng Pangulo sa Batasang Pambansa sa Quezon City sa Hulyo 24, 2023.

Suportado rin aniya ng House Speaker ang panukalang budget ng PNP para sa 2024.