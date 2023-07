Mika Reyes, PLDT kakatok sa semifinals ng Invitational

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

9:30am — Foton vs Farm Fresh

12:00nn — PLDT vs Gerflor

4:00pm — Creamline vs Akari

6:30pm — Chco Mucho vs Petro Gazz

KAKAPITAN ng PLDT High Speed Hitters sina Mika Reyes at Honey Royse Tubino upang bumangon mula sa pagkakadapa pagharap nila sa Gerflor Defenders sa Premier Volleyball League Invitational Conference eliminations ngayong araw sa PhilSports Arena sa Pasig.

Tangan ang 1-1 karta, kailangan ng Speed Hitters na manalo sa Defenders ngayong alas-12 ng tanghali upang manatiling may tsansa na makapasok sa semifinals sa Group A.

Sumadsad ang Speed Hitters sa huli nilang laro kontra defending champions Creamline Cool Smashers sa tatlong set.

Tumikada si Tubino ng pitong puntos habang anim ang inambag ni Reyes pero kinulang ang opensa ng Speed Hitters para dungisan ang semifinalist na Cool Smashers.

Maliban kina Reyes at Tubino, huhugot din ng lakas ang PLDT kina Mean Mendrez, Michelle Morente at Del Palomata.

Samantala, maghaharap sa unang laro sa alas-9:30 ng umaga ang parehong laglag na sa torneo na Foton Tornadoes at Farm Fresh Foxies.

Magkatapat naman sa alas-4 ng hapon ang Creamline at Akari Chargers, habang magkakaldagan ang Choco Mucho Flying Titans at Petro Gazz Angels sa alas-6:30 ng gabi. (Elech Dawa)

