Kristaps Porzingis, Boston pirmado 2 taong kontrata

OPISYAL nang miyembro ng Boston Celtics si Kristaps Porzingis.

Pinirmahan ng Latvian big man ang two-year extension na nagkakahalaga ng $60 million, ayon sa mga ulat.

Naka-20 double-double si Porzingis sa Washington noong nakaraang season, career-high ang 49 percent shooting overall.

Career-best din ang mga numero siya sa Wizards nitong 2022-2023 na 23.2 points, 2.7 assists at 0.9 steals per game.

Sina Porzingis, Joel Embiid at Anthony Davis lang ang players na nag-average ng at least 20.0 points, 8.0 rebounds at 1.0 blocks nitong huli.

Nakuha ng Boston si Porzingis sa three-team trade kasama ng Washington at Memphis.

Napunta sa Wizards sina Tyus Jones mula Grizzlies, Danilo Gallinari at Mike Muscala mula Celtics na ipinalit sa Grizzlies si Marcus Smart. (Vladi Eduarte)