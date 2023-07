Kidnap gang boss, mga galamay tiklo

Nalansag ng Philippine National Police-Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) ang isang kidnap-for-ransom group matapos madakip ang mga miyembro at lider nito na ika-lima sa listahan ng mga wanted na kriminal sa bansa.

Ayon kay AKG Deputy Director for Administration Police Col. Moises Villaceran, dinakma ang lider ng grupo na si Ramil Madriaga at kanang-kamay nito na si Jaime Patana sa harap ng isang shopping center sa Cainta, Rizal noong Miyerkoles.

Sunod na naaresto sa follow-up operation ang tatlo pa nitong mga galamay na sina Ervyn Bernados, Ronald Alivio at Richard Babagay.

Ani Villaceran, ang grupo ni Madriaga ang responsable sa pagdukot sa magpinsang sina Mark at William Lu sa Tondo, Maynila noong nakaraang taon.

Mapanganib aniya ang nasabing grupo dahil sinasaktan at pinapatay nito ang kanilang mga biktima kapag hindi nakabayad ang pamilya ng mga ito sa kanilang time frame.

Bukod sa pagkidnap, nagtatalaga rin umano si Madriaga ng security escort sa mga negosyante at pulitiko sa Metro Manila at Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon (Calabarzon) area.

Colorum aniya ang grupo ni Madriaga dahil wala itong security agency na nakalista sa Civil Security Group (CSG) na nagtatalaga ng security escort sa mga politiko.

Dagdag ni Villaceran, madalas sa firing range ang grupo bitbit ang mahahabang baril kaya may posibilidad na pumasok ang mga ito sa pagiging private armed group.

Naglunsad aniya sila ng operasyon laban sa grupo base sa natanggap nilang impormasyon na balak ni Madriaga na i-regroup ang kanilang pangkat para palakasin pang lalo ang pwersa nila.(Edwin Balasa)