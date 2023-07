KD, Ronnie pinakilig sina Alexa, Loisa

Sa ginanap na back-to-back mediacon ng dalawang bagong panghapon teleserye ng ABS-CBN, ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at ‘Nagbabagang Damdamin’, naitanong kina Ronnie Alonte at KD Estrada kung sino ang itinuturing nilang ‘paraiso’ ng buhay nila?

Buong ningning na sinagot ito ni Ronnie na, “Ang bumubuo ng paraiso ng buhay ko, siyempre, bukod sa pamilya ko, given na ‘yon, eh. Bukod kay Lord, given na ‘yon. Pero ang pinaka-number one na bumubuo sa akin, ‘yung nasa harapan ko.”

Ang nasa harapan ni Ronnie ay si Loisa Andalio.

“Sa totoo lang, hindi naman tayo showbiz rito,” sabi pa niya.

At sinabi rin ni Ronnie kung bakit ang girlfriend ang itinuturing niyang paraiso.

Aniya, “Sa totoo lang, nahiwalay ako sa family ko simula nang mag-showbiz ako. Siya ang nakasama ko sa trabaho, siya ang nag-guide sa akin kapag may problema ‘ko. Kapag na-stress ako. Dumating sa puntong na-depressed ako, pero nandiyan siya, Tinulungan niya ko ro’n.”

Katulad ni Ronnie, hindi rin naman nagpadaig sa kanyang sagot na may kasamang kilig si KD.

Sey ni KD, “Well, of course, given na po na ang nagbibigay ng paradise sa akin, ang family ko and of course, my loved ones, my friends. And here in showbiz naman po, of course, the one in front of me, to my left, si Alexa Ilacad.

“Meron po kaming parang connection na alam namin kung ano ang nararamdaman ng isa’t-isa. Kahit hindi kami nagsasalita. I think, it’s just such a beautiful blessing.”

Sina KD, Alexa, Ronnie, Loisa kasama sina Charlie Dizon at Elisse Joson ang mga bida sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’. (Rose Garcia)

