Kabayong Prime Billing kakaripas sa Philracom Hopeful Stakes Race

KAKASAHAN ni Prime Billing ang husay nina Chrome Bell at Cluster paglarga ng 2023 Philracom Hopeful Stakes Race ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina Chrome Bell at Cluster, makakalaban din ni Prime Billing ang ibang kalahok na sina Badboy MJ, Glamour Girle, Grand Monarch at Winner Parade.

May distansiyang 2,000 metro kaya inaasahang marami ang pwedeng mangyari sa karerang nakalaan ang P1.5M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Sasakyan ni dating Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Prime Billing, puntirya nilang masilo ang first place prize na P900,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng second at third placer ang P300,000 at P150,000 ayon sa pagkakasunod habang P75,000, P45,000 at P30,000 ang fourth, fifth at sixth.

Mag-uuwi rin ng P75,000 ang breeder ng winning horse, may P45,000 at P30,000 ang second at third. (Elech Dawa)