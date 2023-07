Jollibee patok na fast-food resto sa ‘Pinas – survey 

Nagsagawa kamakailan ang RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ng isang malawakang pambansang survey na malalim na sinusuri ang mga hilig ng mga consumer sa dinamikong sektor ng fast-food sa Pilipinas.

Pinatunayan ng mga resulta ng survey ang di-matitinag na katayuan ng Jollibee, na may kahanga-hangang rating na 88%, bilang ang “Top Fast-food Restaurant sa Pilipinas.”

Sa kumplikadong hanay ng kagustuhan ng mga consumer, umangat ang McDonald’s bilang isang malakas na kalaban, na nakakuha ng katapatan ng 67% ng mga sinuri, na nagpapatibay sa kanyang posisyon sa ikalawang pwesto. Ipinihirit ng Mang Inasal ang kanyang kaakit-akit na appeal sa pamamagitan ng pagkakamit ng kahanga-hangang rating na 63%, habang matatag na naipanatili ng Chowking ang kanyang katayuan na may 58% na marka. Hindi kalayuan sa likod ay ang KFC, na may kompetitibong rating na 55%. Ang Goldilocks, na isang klasikong paborito, ay nagawang maakit ang mahigit kalahati ng mga respondent, na nakakolekta ng 51% na rating.

Pagbalik-tanaw sa ibaba ng scale, nakakuha ang Greenwich ng 43% na marka, na sinundan ng Shakey’s, na matapat na nakakuha ng 31% na pagsang-ayon mula sa mga kalahok. Nakakuha ang Pizza Hut ng 30% na rating na malapit sa pagsunod sa kanyang pandaigdigang kilalang brand at menu na nagpapalasa ng dila. Sa wakas, ang Kenny Rogers, na kilala sa kanyang masasarap na roasted na pagkain, ay kumumpleto sa survey na may 22% na bahagi sa mga kagustuhan ng consumer.

Ang malawakang survey na ito ay nagbigay sa mga respondent ng isang malawak na listahan ng fast-food chains, na nagbibigay-daan sa kanila upang piliin ang kanilang top 10 na mga paborito batay sa isang hanay ng nakapagpapasyang mga kadahilanan. Kasama rito ang brand preference, dalas ng pagbisita, kalidad ng pagkain, kalidad ng serbisyo, halaga para sa pera, kaginhawaan ng lokasyon, serbisyo ng delivery, paboritong item sa menu, at persepsyon sa kalusugan.

Pinakita ng Jollibee ang kanyang malalim na katayuan sa lokal na kultura, na nagpapalubog sa mga kalaban sa kategoryang “brand loyalty.” Ang kanyang sagisag na “chickenjoy” ay tumayo sa mga respondent, na nagpapahiwatig ng malakas na kaugnayan ng brand sa kanyang mga popular na pagkain. Ang malawak na pagiging abot-kamay ng mga outlet ng Jollibee sa buong bansa ay lalo pang nagpatibay sa kanyang mataas na marka, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kasiyahan ng customer, gaya ng inilahad ni Dr. Paul Martinez ng RPMD.

Sa larangan ng “food quality”, ipinakita ng Jollibee at McDonald’s ang kanilang pangunahing pagganap, na nagpapabuti sa kanilang pangako sa patuloy na nakasisiyang karanasan sa kulinarya. Ang dalawang ito rin ang nanguna sa pagbibigay ng pinakamahusay na “value for money”, na nagpapakita ng kanilang matalinong mga estratehiya sa pagpepresyo at iba’t ibang alok na mga pagkain. Ang Jollibee at McDonald’s ay tumanggap ng mga papuri para sa “service quality”, isang pamantayan na nagbibigay-timbang sa kabaitan ng staff at tumpak na order.

Ang survey na isinagawa mula Hunyo 25 hanggang Hulyo 5, 2023, na may 10,000 na kalahok sa pamamagitan ng face-to-face na mga panayam ay nagbigay ng malalim na kaalaman sa patuloy na nagbabagong milieu ng fast-food sa Pilipinas. Lumutang ang Jollibee bilang pinakapaboritong fast-food chain, bagaman nagpapahiwatig din ang mga natuklasan ng potensyal para sa lahat ng mga chain upang mapabuti ang kanilang mga alok, partikular na tungkol sa mga pilihan na pangkalusugan. Sa patuloy na evolusyon ng industriya, ang pagiging sintonisado sa nagbabagong landscape ng mga inaasahan ng consumer ay magiging mahalaga para sa pagpapanatili ng tagumpay ng mga brand na ito.