Elisse pabor sa ‘retoke’

Marami ang nagsasabing lalong gumanda si Elisse Joson ngayon, na parang wala nga siyang anak, na kumbaga sa bulaklak, parang ngayon pa lang namumukadkad.

May nagtanong nga sa presscon ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ kung may mga pinaayos daw ba ang mga bida, tulad nina Alexa Ilacad, Loisa Andalio, Charlie Dizon, at Elisse nga, sa hitsura nila?

“Sa showbiz kasi, talagang the tiniest detail mapi-pinpoint sa bawat isa. I think, bilang artista, ako personally, meron talagang maintenance na tinatawag diyan ang bawat artista, na ang hirap din naman na isa-isahin kung ano ang kailangan namin.

“Kasi ‘di ba, insecurity nga po namin ‘yon. We know for our self na meron kaming ginawa na maintenance or help para ma-achieve ang confidence that we want to achieve.

“Kanya-kanyang ano… Kumbaga, nasa atin na lang `yon kung ano man ‘yon. But for me, it’s normal kung ano man ang gusto mong i-achieve sa sarili mo.

“So ako talaga, I have maintenance for myself. Na as babae, ginagawa ko rin po,” sabi ni Elisse.

Well, dati na namang maganda si Elisse, at tama naman siya, na kailangan ang ‘maintenance’ para mas ma-enhance ang kagandahan na `yon.

At bilang artista, obligasyon nga niya na maging maganda sa paningin ng lahat. At walang masama, kung bet ng isang babae na ipaayos ang hitsura niya, para makatulong na mabawasan o mawala ang insecurity niya. (Dondon Sermino)

