DonBelle bibida sa ‘Tabing Ilog: The Musical’?

Magbabalik ngayong taon ang unang musical ng Teatro Kapamilya, ang ‘Tabing Ilog: The Musical’.

Matatandaang noong 2020 ay ginawan ng ABS-CBN at Star Hunt ng musical version ang hit teen series na ‘Tabing Ilog’ na pinagbidahan ng mga teen stars pa noon na sina Kaye Abad, Paolo Contis, John Lloyd Cruz, Desiree del Valle, Patrick Garcia, Baron Geisler, Paula Peralejo, at Jodi Sta. Maria.

Bumida naman sa musical ang ilang Star Hunt stars and theater actors gaya nina Ian Pangilinan, Sky Quizon, Noel Comia, Jr., Argel Saycon, at Elyson de Dios pero natigil ang pagpapalabas nito sa Dolphy Theater dahil inabutan na ng pandemya.

After three years nga ay magbabalik ang musical at this time under na ito ng Star Magic at makakasama rin nila ang PETA Plus.

Tamang-tama ang pagbabalik ng ‘Tabing Ilog: The Musical’ dahil sa October ang 20th anniversary ng huling episode ng ‘Tabing Ilog’ series ng ABS-CBN.

Noong bumida ang mga Star Magic artist na sina KD Estrada at Alexa Ilacad sa PETA musical na ‘Walang Aray’ ay maraming DonBelle fans ang nagwi-wish na sana magkaroon din ng musical sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

At ngayong inanunsyo na ang pagbabalik ng ‘Tabing Ilog: The Musical,’ marami ang nag-suggest na bagay sa character nina Rovic at Eds sina Donny at Belle. Ito ang mga character noon nina John Lloyd at Kaye.

Tinanong namin via direct message ang business unit head ng Star Hunt na si Raym Dizon na sayang at may teleserye ang DonBelle at baka hindi nila magawa ang musical dahil sa makakain nitong schedule.

“Oo nga, eh, pero malay n’yo. Hehe,” ang sagot niya.

Aniya, magkakaroon pa sila ng audition para sa bagong set ng cast nito.

Magiging open daw ang audition para sa Star Magic artists at theater actors.

Later this year mapapanood ang ‘Tabing Ilog: The Musical’ sa PETA Theater Center.

Mapasok nga kaya sina Donny at Belle sa cast?

