Dodong nag-landfall sa Isabela, 12 lugar Signal No. 1

Isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 1 ang 12 lugar sa Luzon matapos na tuluyan nang mag-landfall sa Isabela ang Bagyong Dodong kahapon nang madaling-araw.

Sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) kabilang sa mga apektado ng bagyo ang Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern portion ng Pangasinan na binubuo ng San Nicolas, San Manuel, Sison, San Fabian, Pozorrubio, Bolinao, Bani, City of Alaminos, Sual, Labrador, Lingayen, Agno, Binmaley, Dagupan City, San Jacinto, Mangaldan at Anda.

Huling namataan ang bagyong Dodong na kumikilos sa Allacapan, Cagayan taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 75 kilometro kada oras.

Magiging maulan din dahil sa epekto ng habagat ang Mimaropa, Bicol region, Western Visayas, Calabarzon, Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon.

Ayon sa PAGASA, kumikilos si Dodong sa direksyon ng hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras.

Samantala, nagbabala ang ahensya laban sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar.

Posible rin anila itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ngayong gabi hanggang bukas.