‘Di inakalang magiging singer: Maymay dating ‘Piyok Queen’

Halatang big deal para kay Maymay Entrata ang naging karanasan niya sa 1MX London at napa-emote siya. Hindi raw talaga niya inakalang magiging singer pala siya.

Inamin niya na noong una ay duda siya sa kakayahan niya at halos gusto na rin niyang mag-give-up.

Sabi ni Maymay sa Instagram post, “My first ever 1MX experience… I never thought I’ll be part of this event po talaga. I wasn’t born na kumakanta na, but 2 years ago dahil sa ‘Amakabogera’ I challenged myself to learn how to sing. It wasn’t an easy journey kasi I started from scratch po. Piyok doon, piyok dito, kulang na lang kaboses ko na po si squeaky duck.

“I had many doubts and felt like giving up, but God gave me the confidence to keep going and focus on my craft, allowing me to grow as an artist. Hindi man perpekto, pero I am grateful kasi alam ko I am a work in progress at patuloy akong matututo upang maibigay ang best ko para sa mga taong naniniwala sa akin.”

At may payo rin si Maymay sa iba na tulad niya, ‘wag susuko.

“For those who want to develop their skills and talent, never give up. Patuloy niyong buksan ang inyong sarili para matuto at maging magaling sa mga bagay na gusto n’yong gawin.”

Si Janella Salvador ay nag-comment ng, “GIRRRRRL” kasunod ang fire at hot emojis sa post ni Maymay.

