Claudine nilinaw na iba at hindi siya ang magdedemanda kay Sabrina

Nagsalita na si Claudine Barretto sa mga naglalabasang idedemanda raw niya si Sabrina M.

Ayon kay Claudine, ayaw raw niya ng mga dema-demanda, pero hindi niya talaga nagustuhan ang ginawa ng former sexy star, sa mga pinagsasasabi nito tungkol sa namayapang aktor na si Rico Yan.

Lalong hindi nagustuhan ni Claudine na dinawit pa ni Sabrina ang pangalan niya, na kesyo may alam siya sa diumano’y naging ‘affair’ nito ng two and half years kay Rico.

Nilinaw ni Claudine nang makausap siya ng mga host ng YouTube podcast na ‘Marites University’ na hindi siya magde-demanda tulad ng mga naglalabasan.

Aniya, “Ako, ayoko talaga ng mga dema-demanda, pero ang kaibigan ko, ang itinuturing ko na male best friend na si Attorney Ferdinand Topacio, at ang mga Claudinians, sila ‘yung may planong magdemanda talaga sa kanya (Sabrina).

“Ang alam ko, binibigyan lang siya ng tatlong araw para i-retract niya ang mga sinabi niya.”

Sa pakikipag-usap din namin kay Claudine, sinabi nga niya na hindi niya talaga nagustuhan ang ginawa ni Sabrina. Dagdag pa ng aktres, siya nga raw ay ang tagal-tagal na iningatan ang magandang pangalan ng dating boyfriend.

‘Yun na! (Rose Garcia)

See Related Stories:

Claudine, Raymart may ‘reunion’

Mas bagay kay Edu: Kim tinalbugan si Claudine